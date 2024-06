Rissa mortale a Porto Sant'Elpidio: ascoltati in Procura i due giovani arrestati

PORTO SANT'ELPIDIO - Ascoltati in Procura i due giovani arrestati dopo la rissa mortale in piazza Garibaldi nel quale perse la vita Jeddi Osama, 23 anni, residente in centro a Sant’Elpidio a Mare. Sono il marocchino 34enne Ait Mbarek Abdullah, difeso dall’avvocato Savino Piattoni, e l’egiziano di 22 anni Abdelsalam Khaled Mohamed, difeso dall’avvocato Giuliano Giordani. Coinvolto anche un ragazzo minorenne che è ancora all'ospedale di Civitanova, anche lui difeso dall’avvocato Giordani.

Il 34enne marocchino, davanti al pm del tribunale di Fermo, Eugenia Sinigallia, ha detto di aver agito per legittima difesa dopo essere stato aggredito dagli altri ragazzi.

Finora è accusato di rissa aggravata e lesioni aggravate (ma probabilmente scatterà anche il reato di omicidio). Dal canto suo l'egiziano ha confermato che a sferrare le coltellate fatali a Osama sarebbe stato proprio il 34enne marocchino. Il giovane sarebbe rimasto ferito mentre tentava di togliere il coltello all'aggressore. Anche lui resta in carcere, ma con l'accusa di rissa aggravata. Intanto nel pomeriggio di oggi prevista anche l’autopsia sul corpo di Jeddi per stabilire le cause del decesso. L’esame è affidato al medico legale Alessia Romanelli.