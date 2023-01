PORTO SANT’ELPIDIO - Inaugurata la rotatoria a Salvatore Deodato all’incrocio tra via Garda e Raccordo villa Bonafede. Si è coronato il sogno del figlio del noto stilista, che si chiama come il padre, Salvatore, ma tutti lo conoscono come Turi o Turiddu.

E’ il componente della famiglia che più è stato accanto allo stilista che gli addetti al settore ricordano come il grande maestro, è quello che si è dato da fare per arrivare all’intitolazione e ieri mattina c’erano tutti, il sindaco Nazareno Franchellucci in fascia tricolore con i membri di giunta e consiglio, c’erano il consigliere regionale Marco Marinangeli, il sindaco e l’assessore allo sviluppo di Montegranaro Endrio Ubaldi e Lucio Melchiorri, c’erano la sorella di Turi e figlia dello stilista Anabel e buona parte del comparto calzaturiero con don Paolo Canale, alla benedizione della rotatoria e alla cerimonia di scopertura della targa. «Il consiglio comunale, nel solco delle celebrazioni dei 70 anni, ha ritenuto opportuno dedicare questo spazio a chi ha dato la vita per la calzatura ed è stato un precursore dei tempi e delle mode, questo luogo simboleggia lo spirito imprenditoriale che è caratteristica della nostra città» dice Franchellucci, da quella strada si passa, infatti, alla zona industriale sud.

APPROFONDIMENTI LE RICERCHE Condannato per avere violentato le figlie, latitante rintracciato in Francia dai carabinieri di Montegranaro



Il segno



«Deodato ha lasciato un gran bel ricordo a Montegranaro ed è un piacere ricordare questa figura che ha contribuito allo sviluppo delle aziende locali» afferma Ubaldi; «oggi omaggiamo un artista con la A maiuscola – aggiunge Melchiorri – nel Fermano abbiamo il più grande distretto calzaturiero al mondo e questo è un segnale che diamo, significa che ancora ci crediamo!». Un siciliano, venuto a Porto Sant’Elpidio nel ‘72, ha lanciato la moda con le sue zeppe, le fibbie sulla tomaia, i disegni su carta. Nato a Roccalumera nel 1926 e morto nel 2006, Deodato è il simbolo del boom del calzaturiero, estroverso, passionale, esuberante, si è distinto ed è comparso sulle riviste patinate dedicate alle eccellenze italiane. «Se un uomo così fosse vissuto a Londra o a Parigi gli avrebbero dedicato una statua e la sua casa sarebbe già un museo ma siamo in Italia! Comunque siamo contenti del riconoscimento» fa sapere lo stilista Mario Cesetti, e il collega Lorenzo Gattafoni aggiunge: «È l’unico e vero artista della calzatura, il resto è noia, noi non siamo come lui. Lui è il passato, il presente e il futuro». C’era Annalisa Marcucci, presidente dell’Unione stilisti delle Marche, associazione che in questa e in altre occasioni si è attivata per ricordare Deodato.



La Regione



Dalla politica regionale: «Una prerogativa dell’Ente è valorizzare il territorio e chi vi ha dato lustro, la giornata odierna va in questa direzione – ammette Marinangeli –: un grazie va all’amministrazione ed al consiglio tutto, che ha deciso all’unanimità. Oggi si compie un atto dovuto e necessario». Turi, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti i presenti e ha scoperto la targa, pronto per nuove iniziative nel corso dell’anno, dalla messa del calzolaio alla nuova linea Deodato fino all’evento moda da programmare nel periodo estivo: sono tutti simboli per celebrare non tanto l’uomo quanto il mestiere che ha segnato il territorio.