Roulotte e panni stesi nuovo accampamento rom sgomberato in poche ore

PORTO SANT'ELPIDIO - Nuova invasione di rom a Porto Sant'Elpdio dove è arrivata una carovana di roulotte che si è piazzata dietro il centro commerciale Auchan. Appena sono arrivati si sono subito sistemati stendendo panni e aprendo tavolini e sedie per quello che credevano dovesse trasformarsi in campo provvisorio. Invece sono subito parite le segnalzioni alle forze dell'ordione che in poche ore hanno ordinato e otteuto lo sgombero. I contorli proseguiranno anche nei prossimi giorni.