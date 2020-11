Rocambolesca fuga sullo scooter rubato, preso un ragazzo con la roncola

FERMO - Erano in sella a uno scooter di grossa cilindrata e procedevano a velocità sostenuta lungo la Statale a Porto Sant’Elpidio.

La polizia li ha inseguiti e i due uomini si sono nascosti dietro ad alcune auto in sosta. Raggiunti dagli agenti, hanno riacceso il motociclo e, per evitare i controlli, hanno proseguito con la marcia.

Gli accertamenti durante un nuovo inseguimento e la scoperta: il motociclo era stato rubato e il furto denunciato qualche giorno prima. E nella sella dello scooter sono stati anche rinvenuti una roncola, un paio di forbici e una tenaglia. La scoperta in seguito alla caduta del conducente durante il secondo inseguimento, fatto con tanto di sirene accese. Mentre il motociclista stava arrivando alla rampa di accesso del parcheggio della stazione, ha perso il controllo dello scooter ed è caduto a terra. I due sono poi fuggiti a piedi: il conducente ha attraversato i binari ed è riuscito a scappare, il passeggero, zoppicante per via della caduta, è stato raggiunto. Poi la perquisizione del mezzo e il ritrovamento degli oggetti di solito usati per furti con scasso.

L’ospedale

Medicato in ospedale, l’uomo è stato poi identificato in Questura: si tratta di un nordafricano, che vive nel Maceratese, a carico del quale sono risultati precedenti penali per reati contro il patrimonio. La polizia lo ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto delle generalità, ricettazione, porto di oggetti per lo scasso. A suo carico anche una multa perché non aveva la mascherina. I controlli della polizia, così come tutte le forze dell’ordine, proseguono anche sul fronte verifiche per il rispetto delle norme anti-Covid. Nei giorni scorsi c’è pure stata una riunione in Prefettura con tutte le forze di polizia per definire obiettivi e azioni da compiere. Già la notte scorsa, in occasione della festa di Halloween, e per evitare aggregazioni spontanee con la presenza di numerose persone, sono aumentati i controlli. Sono state quindi tenute d’occhio già da ieri sera strade e piazze per verificare che non ci siano comportamenti illegittimi, o che contrastino con le norme e/o ordinanze eventualmente emesse dai sindaci (come ha fatto ad esempio Paolo Calcinaro per Fermo). In particolare, anche per il 2 novembre, sono previsti controlli interforze nei cimiteri, per prevenire la formazione di assembramenti e consentire la visita ai propri defunti in totale sicurezza.

I pensionamenti

Nel frattempo, per quanto riguarda la polizia stradale, invece, si registrano tre pensionamenti dopo circa trent’anni di servizio. Cessano di lavorare Antonella Orazietti, Antonio D’Amico e Sandro Giammarini. La Orazietti è stata addetta alla segreteria della sezione della polizia stradale di Fermo, D’Amico vicecomandante della sottosezione della polizia autostradale di Porto San Giorgio, e Giammarini invece ha ricoperto l’incarico di capo pattuglia delle squadre di Fermo.

