Il ristoratore offre il pranzo alle persone che si trovano in difficoltà

di Pierpaolo Pierleoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Tutto è nato da una famiglia bisognosa che una sera, timidamente, si è fatta avanti per chiedere una pizza in omaggio. «Ho sentito il bisogno di fare qualcosa per le persone meno fortunate». Così il titolare della Terrazzina sul mare, ristorante sul lungomare Faleria di Porto Sant’Elpidio, ha deciso di offrire ogni giorno, dalle 11 alle 12, un pasto caldo a chi non può permetterselo. Lo ha annunciato tramite la pagina Facebook del locale, precisando che «non c’è vergogna e non c’è orgoglio. Non voglio farmi pubblicità, è qualcosa che viene da dentro. Se qualcuno penserà male, problemi loro. Mi riservo solo la priorità del dono. Tutti insieme con un piccolo gesto possiamo fare molto».