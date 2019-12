Scoppia un'altra rissa tra stranieri: ipotesi regolamento di conti

PORTO SANT’ELPIDIO - Rissa tra stranieri, sarebbe stato un regolamento di conti quello di venerdì all’ora di cena, il contesto è quello dell’abusivismo commerciale. A richiamare l’attenzione della questura un romeno che abita in una piccola casa al confine con la stazione ferroviaria, a sud dei lotti di via Mameli, di fronte all’Orfeo Serafini.

Lì dalle 20 alle 22 sono rimasti gli agenti della polizia di Stato per un sopralluogo. I poliziotti hanno preso appunti e ascoltato le dichiarazioni dell’uomo. Il vociare si sentiva dalla strada e richiamava l’attenzione dei clienti degli chalet.

Tutto sarebbe scattato all’interno di una trattativa tra stranieri. Uno di questi, nordafricano, riferisce in un italiano stentato che si è trattato di «una rissa tra amici» spiega e muove le braccia per far capire che sono volati schiaffi. Ma non ci sono stati feriti. Finito di parlare, il giovane di colore si allontana in sella alla bicicletta.

