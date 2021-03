Ancora una rissa fra giovani a Porto Sant'Elpidio, polizia e carabinieri indagano nel mondo dello spaccio

PORTO SANT'ELPIDIO - Segnalata un’altra rissa in piazza Garibaldi. L’acceso diverbio dopo le ore 21 di sabato con gli ultimi ritardatari pronti a rientrare in casa per il coprifuoco. Protagonisti due giovani che si sono poi a mano a mano spostati verso l’attigua via dei Mille con un inseguimento anche verso il parco di Villa Murri. Uno dei due brandiva con fare minaccioso una bottiglia.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine che sono subito intervenute sul posto con un’auto dei carabinieri e un’altra della polizia. Ma i giovani, intorno ai quali si era poi formato un gruppetto di ragazzi, si erano ormai spostati altrove, Fra i timori che in zona possa esserci un giro di spaccio di droga. Dalla scorsa estate segnalati più episodi di questo genere. Vie e piazze vuote per il Covid favoriscono anche il proliferare di attività illecite.

