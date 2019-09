La rissa tra cinesi degenera: preso a martellate in testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Rissa tra cinesi nella casa laboratorio di via Milano venerdì alle 20.30. Un uomo tra i 40 e i 50 anni finisce all’ospedale con ferite alla testa, è stato ricoverato al Murri di Fermo. Era stato colpito a martellate da un connazionale nella sua abitazione adibita anche a laboratorio per cucitura tomaie, un tomaificio al piano terra. La questura indaga su un caso ancora tutto da chiarire.Di sicuro ci sono le ferite alla testa, dietro all’orecchio e sul capo, che hanno comportato una notevole perdita di sangue per l’aggredito che, nel tentativo di difendersi, si è ferito alle mani e alle braccia. È stato medicato dentro l’ambulanza dal medico del 118 e dai sanitari della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio, prima di essere trasportato a Fermo, fasciato alla testa e agli arti superiori. Secondo quanto ha riferito agli agenti della volante, arrivati sul posto dietro sua segnalazione, sarebbe stato preso a martellate da un altro cinese per una lite culminata in rissa.