Botte da orbi in centro dopo la discoteca: un ragazzo all'ospedale

di Sonia Amaolo

PORTO SANT’ELPIDIO - Botte da orbi in centro. Un ragazzo finisce al pronto soccorso, è visibilmente su di giri, dice di essere caduto ma ha riportato una distorsione al ginocchio che interessa i legamenti collaterali più alcune fratture e può guarire in 4 settimane, ma potrebbero volerci anche mesi di riabilitazione. Sarebbe stato lui, secondo un testimone, ad aggredire un coetaneo avventandosi e stringendogli le mani al collo. Il giovane finito al pronto soccorso è stato visto da un altro ragazzo mentre si fiondava contro un coetaneo che stava cercando di farlo calmare, ma quando questo si è visto mettere le mani al collo, si è divincolato per difendersi e l’altro ha perso l’equilibrio, finendo a terra.