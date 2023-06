Non rispetta gli arresti domiciliari, i carabinieri catturano un uomo di 57 anni

PORTO SANT'ELPIDIO - Obiettivo sicurezza sempre in primo piano con i carabinieri della stazione di Porto Sant'Elpidio che hanno condotto con successo un'operazione finalizzata all'arresto di un uomo residente in città. Grazie a un mirato servizio, i militari sono riusciti a rintracciare e catturare l'uomo, 57 anni, la cui identità è protetta per ragioni di riservatezza.

La sua cattura è avvenuta in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 3 maggio dall'Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Fermo.

L'individuo arrestato deve scontare una condanna definitiva di sei mesi per il reato di evasione commesso nel 2016 a Porto Sant'Elpidio allorquando si trovava agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Dopo aver completato le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Fermo ed è attualmente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mandante. L'Autorità Giudiziaria competente è stata prontamente informata dell'arresto da parte della Stazione Carabinieri di Porto Sant'Elpidio, che ha condotto l'operazione.