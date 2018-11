Ripulisce la pizzeria: circondato e preso col bottino in tasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Colto in flagrante, dentro la pizzeria che aveva appena scassinato e con i soldi del fondo cassa in tasca, circa 200 euro. E’ stato sorpreso così, ieri notte, un uomo già noto alle forze dell’ordine, mentre stava derubando la pizzeria Rosmarino di via Trentino. Con attrezzi da scasso ha forzato la porta d’emergenza, già violata qualche mese fa da ignoti, ed è entrato nel locale. Ma provvidenziale si è rivelato il transito nella zona di un pedone che ha notato un movimento sospetto all’interno dell’attività. Senza esitare, l’uomo, che conosce il titolare della pizzeria, lo ha immediatamente avvisato. Contemporaneamente ha avvertito il 112 e nel giro di pochi istanti sul posto si sono presentate due pattuglie dei carabinieri, una di Porto Sant’Elpidio e l’altra del Radiomobile di Fermo, sorprendendo sul fatto il ladro. Il malvivente si trovava ancora dentro la pizzeria, aveva perlustrato le stanze e forzato il registratore di cassa, prelevando circa duecento euro in monete lasciati come fondo alla chiusura di qualche ora prima. Non ha avuto alternative al consegnarsi.