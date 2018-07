Via libera al mini ripascimento Crescono i timori degli operatori balneari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Si procede con il ripascimento da Kooka e Pepe Nero ma duemila metri cubi di materiale non sono diciottomila. La coperta è corta. Arriva il lasciapassare della conferenza dei servizi che si è svolta ieri in Regione, ma i balneari in crisi non tirano certo un sospiro di sollievo. E’ stato trasmesso ieri il verbale favorevole al rilascio del decreto. Al Comune è stato garantito che il decreto arriverà questa mattina e l’ingegner Alessandro Mancinelli si affretterà a convocare la ditta Calora Surl di Vitigliano per far partire i lavori in giornata.Come aveva anticipato il sindaco Nazareno Franchellucci, appena arriva il decreto non si perderà un minuto di più per avviare il cantiere. E’ tutto pronto. Ma servirà? Questa la domanda dei balneari oramai in guerra contro il mare che avanza. Il ripascimento non rispetta il progetto iniziale e questo preoccupa di più. Il materiale che finirà sulla spiaggia «è irrisorio, inutile, è un depistaggio» sbotta l’ingegner Marzialetti, l’ex dirigente del dipartimento di difesa della costa in Regione anni fa, quando progettò le scogliere sommerse insieme ad altri. Marzialetti è stato spesso attaccato per un progetto giudicato fallimentare negli anni, ma lui ha sempre risposto che non era sbagliato il suo progetto. Era sbagliata la realizzazione. Durante i lavori sarebbe accaduto il contrario di quanto era stato progettato. E allora siamo alle solite? Secondo Marzialetti sì perché: «duemila metri cubi non servono a niente» il refrain. Facciamo un passo indietro: la ghiaia per rimpolpare l’arenile sud non sarà quella degli alvei dei fiumi Tenna e Chienti, come previsto nel progetto, perché inidonea. Il materiale arriva dunque da una cava abruzzese e sono duemila metri cubi, non diciottomila. L’accordo di programma tra Comune, Regione e Rete Ferroviaria prevedeva di finanziare un intervento da due milioni di euro per rifiorire le scogliere sommerse a sud e per rimpolpare il litorale. Oggi si parla di un quantitativo di materiale nove volte inferiore a quello stabilito. Sono previsti 525 mila euro di spesa tra lavori, oneri e contributi. Il primo stralcio su 300 metri di spiaggia da ricreare in lunghezza. Il progetto iniziale prevede un versamento di 60 metri cubi a metro lineare nel tratto più eroso per complessivi diciottomila metri cubi, sono 500 camion, non 100. Secondo i balneari più in difficoltà ci sono state variazioni in corso d’opera nel tentativo di dare una risposta. Ma la coperta corta. «Tutti i commercianti devono poter lavorare – lamenta Cinzia Brunelli del Salè - con i pochi soldi del ripascimento bisognava mettere tutti nella condizione di avere con una fila di ombrelloni, con la possibilità di pagare il salvataggio a ombrellone, non a metro lineare. Così chi ha 200 ombrelloni paga per 200 e chi ne ha 10 paga per 10, questa è giustizia».