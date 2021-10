Raccolta dei rifiuti, il maxi bando sfiora i 18 milioni. «Taglio alla Tari per i cittadini più virtuosi»

PORTO SANT’ELPIDIO - Si riscrive la raccolta rifiuti a Porto Sant’Elpidio. Più servizi, un nuovo ecocentro e un portale web dove far confluire tutti i dati sui servizi. Un appalto da 17 milioni 800mila euro per un bando della durata di 5 anni.



Nella commissione dei capigruppo, l’amministrazione ha presentato la relazione sul progetto di fattibilità per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana. Tre i punti: tariffa puntuale, gestione integrata dei servizi, reperibilità del personale fuori dall’orario di servizio ed ecocentro. Solo questo comporta una spesa di 330mila euro. Vanno aggiunti costi per il nuovo autoparco e tutto quanto l’azienda appaltatrice dovrà pagare per attivare servizi mirati a creare un portale web. Si arriva a quasi 18 milioni. Nella commissione presieduta da Silvia Santini si è partiti dal presupposto che il sevizio è scaduto e nella nuova gara di affidamento si deve puntare a dare qualcosa di più alla città per stare al passo coi tempi. Rispetto a dieci anni fa è cambiato tutto, sono mutate le esigenze della cittadinanza ed è cambiata la normativa. Il vicesindaco Daniele Stacchietti, con deleghe a Urbanistica e ambiente, rimarca che Porto Sant’Elpidio è stato il primo Comune a livello regionale e nazionale a realizzare un sistema si differenziata porta a porta e rappresentare per anni un modello cui ispirarsi. «Ma gli anni passano e la città si è evoluta, sono mutate normative e obbiettivi da cogliere» avverte Stacchietti.



Rimarca gli obiettivi da cogliere: la tariffa puntuale, il nuovo ecocentro, il potenziamento dei servizi. La tariffazione puntuale premia il virtuosismo elpidiense: oltre il 65% di differenziata. La Tari calcola la tariffa sulla base dei mq e del numero di occupanti in una casa mentre la tariffazione puntuale tiene conto dei rifiuti prodotti secondo il criterio “Chi meno inquina meno paga”.

Il nuovo ecocentro è necessario per una raccolta rapida, abbattendo le attese e le difficoltà di carico e scarico. E’ un centro con impianto fotovoltaico e videosorveglianza. Si aggiungono i servizi di raccolta della domenica, nelle feste, un lavoro più intenso di svuotamento dei cestini e la pulizia delle strade. Pulizia delle ville, numero verde e sportello informazioni. Completa il quadro il potenziamento della raccolta rifiuti ingombranti, ritiro dei pannolini e più vigilanza contro gli abbandoni con ecotrappole e ispettori, più tirocini per l’inclusione sociale. Tutti questi servizi hanno un costo e il vicesindaco dice che sarà abbattuto «nel breve periodo con il bando di gara». In pratica, chi partecipa al bando può proporre fino a un 30% di abbattimento del costo a base d’asta. Inoltre, la tariffazione puntuale aumenterà la percentuale di differenziata e con gli ecobonus la tariffa dovrebbe ridursi.

A oggi il costo dei servizi di raccolta differenziata, spazzamento, pulizia spiaggia e conferimento in discarica è di 3.400.000 euro l’anno. Il nuovo progetto «oltre a garantire più servizi include l’ecocentro dal costo annuo di 3.693.000 euro» spiega Stacchietti. Un investimento di 300mila euro in più rispetto a prima.

