Porto Sant'Elpidio, ricercato per droga arrestato all'aeroporto di Vienna: era ricercato da 8 anni

PORTO SANT'ELPIDIO - Era sfuggito alla cattura nel 2015, ma alla fine il lavoro certosino dei carabinieri ha finito per incastrare il ricercato per droga, arrestato a Vienna, in Austria.

Si tratta di un albanese classe '83 domiciliato a Porto Sant'Elpidio aveva cambiato identità per poi trovare rifugio a Granada, in spagna, ed in Albania. Ma ultimamente si spostava anche in Austria ed è proprio a Vienna che è stato preso in ossequi al mandato di cattura europeo. Malgrado il cambio d'identità, infatti, i carabinieri aveva scoperto che aveva prenotato un volo per Veinna, dove ha trovato ad aspettarlo la Polizia austriaca allertata dai militari di Frmo. Lo spacciatore è stato assicurato alla locale Autorità Giudiziaria austriaca in attesa della sua estradizione in Italia per scontare la pena di 3 anni e due mesi di reclusione per i reati di produzione, vendita e acquisto illecito di stupefacenti in concorso.