"Revenge Porn": pubblica sui social foto osè della ex: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Pubblica sui social foto osè della ex: denunciato per "revenge porn". Si tratta di un uomo di 53 anni di Porto Sant'Elpidio, denunciato dai carabinieri di Fermo stalkingi nei confronti della ex e per aver pubblicato sui social foto osé della donna.La vendetta dell'uomo è partita dopo la decisione della partner di mettere fine alla loro relazione decennale. E' cominciato un inferno di minacciose lettere anonime e appostamenti nei luoghi frequentati dalla donna. Secondo le recenti norme sul revenge porn, l'uomo potrebbe rischiare una condanna da uno a sei anni di carcere.