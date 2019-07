Rappresentante di gioielli rapinato: trovati in Campania i banditi

di Nicola Baldi

PORTO SANT'ELPIDIO - La polizia incastra i rapinatori di un rappresentante di gioielli. Il colpo risale allo scorso febbraio ed era stato messo a segno a Porto Sant’Elpidio. I banditi avevano studiato il piano nei minimi dettagli, pedinando la vittima del colpo, documenti falsi alla mano per usare auto e moto e per non essere identificati. Ma le forze dell’ordine hanno dato loro un nome e un volto. Uno di loro è finito agli arresti domiciliari, continua la caccia agli altri: si tratta di quattro napoletani, incastarti dalle immagini delle telecmere e da un lunga indagine.Il colpo era stato messo a segno il 26 febbraio. Un rappresentante di preziosi, in via Trentino, aveva appena mostrato il suo campionario a una gioielleria del luogo e stava rientrando in auto quando era comparsa all’improvviso una moto con due persone in sella, una a volto scoperto, che gli avevano strappato di mano il borsello con oltre 10mila euro, vincendo la resistenza del rappresentante che, finito a terra, aveva anche subito lesioni per otto giorni di prognosi.