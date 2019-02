Rappresentante derubato: gli strappano la valigetta con gioielli per 15mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Furto con strappo in via Trentino in pieno giorno. Un colpo da 15 mila euro. Derubato un agente di commercio appena sceso dall’automobile. L'uomo è stato avvicinato da un lestofante a volto scoperto che gli ha strappato di mano la valigetta, cairca di preziosi per un valore di circa 15mila euro. Indaga la Questura, la volante della Polizia ha setacciato in lungo e in largo Porto Sant'Elpidio, tutto il giorno, arrivando a Lido Tre Archi. Lampeggianti accesi a segnalare le ricerche nella speranza di arrivare a braccare i delinquenti. Cosa che non si è verificata. La situazione venutasi a creare lascia intendere che i due manigoldi su una moto avevano preparato il colpo, forse erano venuti a conoscenza della presenza del rappresentante in zona con diverse migliaia di euro.