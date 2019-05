Ragazzo passeggia vicino ai binari: treni fermi per un'ora e mezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO – Segnalato un ragazzo che cammina vicino ai binari: circolazione ferroviaria sospesa per circa un'ora e mezza nel pomeriggio sul tratto tra Civitanova Marche e Porto San Giorgio. Il ragazzo è stato segnalato vicino alla stazione di Porto Sant'Elpidio. Immediato l’intervento da parte dei ragazzi che però non hanno trovato traccia del giovane, mentre i treni restavano fermi in stazione. La circolazione è ripartita introno alle 17,30.