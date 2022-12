Ragazzo morto in casa: allarme per il malore nella notte, ma le manovre salvavita sono vane

PORTO SANT’ELPIDIO - Dramma questa notte in un’abitazione di via Faleria dove è stato soccorso un giovane che risulta residente in centro. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. L’sos alla centrale operativa è scattato intorno alle 2.30 e sul posto è andata la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio.

Sul posto sono andati anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. I militi della Croce Verde hanno praticato le manovre salvavita che si effettuano in casi del genere ma, purtroppo, il giovane è morto. Scattate subito le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e scoprire la causa del malore fatale.