Punteruolo per prendersi l'incasso della tabaccheria: caccia ai due rapinatori cinquantenni

FERMO - Allarme furti e rapine, sale l’allerta sicurezza dopo la rapina alla tabaccheria di via Mazzini a Porto Sant’Elpidio sabato pomeriggio. Una rapina lampo, il tabaccaio si è trovato da solo, nessuno lì attorno si è accorto di quanto stava avvenendo.

Due uomini a volto scoperto sono entrati in azione, visti dalla strada sembravano clienti abituali. Italiani, sulla cinquantina secondo la descrizione dell’esercente, il primo a entrare gli ha puntato un punteruolo contro e si è fatto consegnare i soldi che erano in cassa, una cifra sotto i mille euro e sopra i quattrocento, secondo quanto riferisce la vittima. Il rapinato ha inseguito i rapinatori per strada ma quelli sono riusciti a far perdere le tracce. Quindi è scattata la richiesta d’aiuto al 113 da parte della vittima. Le indagini sono in corso ma dei delinquenti non c’è traccia.

