Prostituzione in strada il Daspo non basta: «Adesso tolleranza zero»

di Sonia Amaolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Prostituzione e degrado, binomio difficile da superare in alcuni vicoli del centro. Non è bastato il Daspo urbano che ha allontanato una prostituta irrispettosa dell’obbligo di allontanamento imposto dai vigili urbani. Il questore aveva firmato il provvedimento nei confronti della straniera più volte fermata e sanzionata dalla polizia locale.Le era stato vietato di rientrare in comune per sei mesi a partire dallo scorso 25 luglio ma è passato un mese e i residenti tornano a lamentarsi. Stavolta non se la prendono con la donna allontanata, il problema è che non era la sola.