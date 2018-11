Prostitute si picchiano in mezzo alla strada: arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Una nottata di violenza e litigi quella tra martedì e mercoledì lungo la costa. Prima un furibondo litigio tra due conoscenti in piazza Matteotti, davanti la stazione ferroviaria con uno dei due litiganti costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Nulla di serio se non qualche contusione per lui. Sul posto anche la polizia e i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti di rito. Sempre nella nottata, poco dopo, lite tra due prostitute sulla Statale a Porto Sant’Elpidio, a poca distanza dal casello dell’A14. Anche in questo caso nulla di particolarmente grave con una ragazza che è stata soccorsa dai sanitari e volontari della locale Croce mentre l’altra si è dileguata. Sul posto sono comunque intervenuti i militari dell’Arma della stazione di Porto Sant’Elpidio, i colleghi del Radiomobile.