Porto Sant'Elpidio, principio di incendio in un palazzo: in precedenza anche una forte esplosione

PORTO SANT’ELPIDIO - Allarme questa mattina (30 luglio) per un principio d’incendio in una palazzina a piazza Dante a Porto Sant'Elpidio. Le fiamme sono divampate in un locale interrato fortunatamente senza conseguenze.

L'allarme

Dapprima, raccontano i testimoni, si è sentita anche una forte esplosione. Sul posto i Vigili del Fuoco, polizia e polizia locale. Le fiamme sono state spente e non hanno intaccato altre parti dello stabile.