PORTO SANT’ELPIDIO Sarà un'estate da urlo tra il Rosa, il Giallo e il Blu, il colore della notte magica che torna quest'anno alla seconda edizione, la cromia del vessillo tornato a sventolare e la tonalità della mobilità dolce che assegna un altro stendardo. Porto Sant'Elpidio fa il pienone di premi e sale la febbre per l'estate che sarà. Il boom nella tre giorni di street food, lo scorso fine settimana, ha lanciato la summer frenesia nella città del mare e dei colori.

La strategia

Ufficializzato il cartellone degli eventi estivi, un programma che passa dai grandi appuntamenti, con concerti di richiamo internazionale e ospiti prestigiosi, alle iniziative sportive, l’enogastronomia e le proposte per l’infanzia coinvolgendo i quartieri. I Teatri del Mondo alla XXXV edizione hanno sul manifesto la firma di Zerocalcare quest’anno, il Palio del mare della Faleriense riscalda i motori per la staffetta tra rioni e sfilata dei figuranti e dei carri. La Pro Loco avanza con la sagra de lu scottaditu e i quartieri si confermano grandi esperti di eventi: Fonte di Mare dal 21 al 23 giugno, Faleriense dal 10 al 15 luglio, e la festa fa 70. A Cretarola sagra de li moccolotti de lo vatte dal 17 al 21 luglio, alla Corva dal 22 al 26 luglio il Palio dell’Addolorata. Tra le novità c’è l’Urban Camp Italy, stage di danza dal 14 al 21 luglio con workshop e laboratori diretti da grandi nomi della danza presi dal format “Amici”. Cresce l’attesa per la Notte + rosa dopo lo straordinario successo di un anno fa. Aprirà la settimana il concerto di Alfa, il 18 agosto in piazza Garibaldi con il tour “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”. Si proseguirà con appuntamenti di forte impatto e ospiti internazionali fino al clou del 24 agosto con Clara in concerto.

Lo sport

Per lo sport tornerà il Mundial beach soccer dal 30 luglio al 3 agosto e ci saranno i campionati di triathlon dal 13 al 15 settembre, dal 3 al 7 ottobre la novità del Marche bike trail. In quanto al gusto rassegna sull’amatriciana dal 15 al 17 agosto e torna Anghiò festival del pesce azzurro dal 13 al 15 settembre. Blu è il colore del mare e dell’estate 2024, «il colore della Bandiera Blu che è tornata a sventolare, il colore del logo e delle grafiche che riempiranno la città dai prossimi giorni – dice l’assessore Elisa Torresi –: orgogliosi che la Regione ci ha scelto per la consegna ufficiale delle Bandiere Blu il 27 luglio. Orgoglio al quadrato perché la Fiab ci ha scelti per la consegna della Bandiera Gialla il 5 luglio, Porto Sant’Elpidio scelto tra tutti i Comuni marchigiani». Sale l’attesa per la riapertura di Villa Baruchello, che ospiterà diversi appuntamenti culturali. I mercatini settimanali tornano con delle novità, si rinnovano. La domenica in centro sarà con Le Piazzette dei mestieri e dei sapori, i martedì in pineta e i venerdì alla Faleriense saranno pieni di animazioni e divertimenti per bambini.

L’aiuto

Il supporto delle attività commerciali è sempre fondamentale, dice l’assessore Maria Laura Bracalente, che aggiunge: «C’è un gran fermento per contribuire agli appuntamenti in programma, tutte le associazioni sono in campo, Pro Loco, quartieri, parrocchie, società sportive e associazioni di categorie come Cna e Confartigianato».