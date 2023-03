PORTO SANT’ELPIDIO - Torna il Premio Donna, l’appuntamento organizzato dall’assessorato e la Commissione Pari opportunità con il patrocinio della Provincia e delle Commissioni provinciale e regionale. Partner dell’evento la fondazione Ant. L’appuntamento è alle 21.15 di sabato al teatro delle Api, ingresso gratuito. Siamo alla terza edizione del premio che quest’anno è dedicato a una donna che non c’è più, Marina Ciarrocca, la maestra. Special guest la comica Pizia P. Ricco il programma che prevede, dopo i saluti istituzionali, il riconoscimento alla donna dell’anno, quindi si prosegue con la premiazione alle donne del territorio, divise per categorie: cultura, sport, lavoro, sociale e infine premi speciali. Presenta la serata Wais Ripa.

Sul palco anche gli artisti per un grande spettacolo: Alessandra Doria, Associazione Unisono, Artistica Porto Sant’Elpidio, Virgin Dance Center, Gianluca D’Annibali. Venendo alla premiata dell’anno, la scelta è ricaduta su una maestra che ha scritto in dialetto prosa e poesia e resta indimenticata. La presidente della Commissione Ilaria Santandrea dice che «il riconoscimento va a donne che vengono candidate dalla cittadinanza nelle quattro categorie, e ci saranno anche premi speciali da consegnare a campionesse sportive della città o attive in città». Oltre ai premi e agli spettacoli di musica e danza, ci saranno diverse sorprese e tanta comicità. Per l’assessora alle Pari opportunità Emanuela Ferracuti questo è «un palcoscenico e un riconoscimento al merito, a donne che hanno dato molto alla nostra comunità e ci rappresentano fuori dai confini comunali». Ideatrice del premio è Gioia Di Ridolfo.

«Da quando tutto è cominciato – dice Di Ridolfo – si è creato uno splendido rapporto tra noi e con la città. Se non ci fosse stato il Covid sarebbe stata la quinta edizione questa». Ma a questo punto l’appuntamento vale doppio. Per quanto riguarda le candidature, è la città che sceglie, e le Pari opportunità ci tengono a sottolinearlo, è un lungo e faticoso lavoro, impegnativo, meticoloso. Si conferma la vocazione al sociale di Porto Sant’Elpidio considerando che da quel comparto arrivano più candidature. Erano presenti le presidenti delle Commissioni regionale e provinciale, rispettivamente Maria Lina Vitturini e Francesca Palma, oltre alla referente dell’Ant locale Serena Auciello. Vitturini rimarca l’attivismo di Porto Sant’Elpidio e della Provincia, l’attenzione alle donne, e Palma dice che è importante fare rete tra Commissioni e assessorati.