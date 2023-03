PORTO SANT’ELPIDIO - Aumenta il lavoro d’indagine per la polizia locale, con la videosorveglianza si è potenziata l’attività investigativa in supporto alle forze dell’ordine, mentre le multe per le infrazioni al codice della strada restano invariate rispetto agli ultimi anni ma preoccupano le auto in circolazione senza assicurazione.



Il report



Dal report per l’anno 2022 risultano 800mila euro di somme accertate dalle multe, 500mila euro di incassi. In media con l’ultimo biennio. Ci sono stati 146 incidenti stradali, metà con lesioni, uno mortale; 6.641 verbali per violazione al codice della strada, soprattutto per passaggio con semaforo rosso; 181 verbali per mancata revisione veicoli, 23 per mancata assicurazione. Risulta un’auto sequestrata ogni 15 giorni. Sono 36 notizie di reato tra querele, norme urbanistiche non rispettate, ubriachi al volante. Tanta attività è legata alla videosorveglianza, sia per il corpo della municipale che per questura e carabinieri, 126 video delle telecamere sono stati preziosi per le forze dell’ordine. Ci sono stati 320 accertamenti ambientali, 241 controlli dei rifiuti che hanno prodotto 27 sanzioni, poche perché è difficile scovare i furbetti che non differenziano o abbandonano l’immondizia e scappano. In tutti i casi, comunque, è stata almeno fatta pulizia delle strade perché con gli agenti della municipale operano gli addetti dell’Ecoelpidiense. Tanta è stata l’attività di controllo a persone per variazione di residenza e stato anagrafico, ci sono stati 1.164 accertamenti in proposito; 442 accessi agli atti, 201 autorizzazioni per trasporti eccezionali, 189 ordinanze al codice della strada, 282 occupazioni di suolo pubblico, cantieri per lavori, procedimenti autorizzatori.



I mercati



Dal brogliaccio risultano 5mila segnalazioni agli Uffici di piazza della Repubblica. I servizi interforze sono stati 124 con controlli su: 4480 persone, 409 veicoli e 442 attività commerciali più 314 controlli al commercio in relazione a fiere, mercati, ambulanti. Sono stati controllati 197 tesserini invalidi, ci sono state 124 rimozioni e 66 relazioni al sindaco e agli uffici comunali, 85 servizi con l’autovelox che hanno prodotto 78 multe, pochissime. In pratica nemmeno una multa per ogni servizio. «La velocità media rilevata non è alta - dice il comandante Luigi Gattafoni -: la nostra postazione con l’autovelox è ben visibile perché il nostro scopo è farci vedere per indurre gli automobilisti a rallentare e tenere comportamenti virtuosi». Gattafoni rimarca l’importanza della videosorveglianza, segnala anche 155 violazioni ai regolamenti comunali, si comprende un po’ di tutto in questo campo: aree abbandonate, norme sul commercio, rifiuti, aree verdi, tutela degli animali. Per quanto riguarda i servizi sono stati 133 dalle sette di sera all’una di notte, otto servizi fino alle cinque di mattina, 141 servizi notturni e 10mila ore servizio esterno.



L’assessore



«Stiamo andando a regime con la videosorveglianza – dice l’assessore Vitaliano Romitelli –: mettiamo il materiale al servizio delle forze dell’ordine e bisogna riconoscere che da qualche anno a questa parte la situazione è migliorata. Checché ne dica qualcuno che si lamenta su Facebook, è sotto gli occhi di tutti il miglioramento e di questo dobbiamo ringraziare tutti, i nostri agenti in primis, la prefettura, la questura, i carabinieri, la guardia di finanza. Sono soddisfatto! So che c’è una raccolta firme per ottenere il distaccamento di polizia e dico: ben venga!».