PORTO SANT’ELPIDIO - No alle polemiche, il Centro di cultura islamica non è un rischio per nessuno. A rimarcarlo Mohamed El Fanni, presidente dello stesso Centro, dopo il dibattito sui rischi legati alla nuova sede, la sollevazione di numerosi residenti e un intervento di FdI.

I timori

Sotto esame l’acquisto dell’immobile ex Biemme Pelli sotto alle Poste del centro con la possibile nascita di una grande moschea a due passi da piazza Garibaldi, con relativi problemi di traffico. In realtà il Centro è presente in città già dal lontano 1998 e conta circa 40-50 persone frequentanti con cadenza settimanale. «Nel corso degli anni - ricorda El Fanni - si sono instaurati saldi e amichevoli rapporti di vicinato con tutta la cittadinanza, a prescindere dal credo religioso, perché gli iscritti al Centro sono sì musulmani ma cittadini, lavoratori, genitori, figli... e condividono la realtà quotidiana con tutti gli altri residenti. A Porto Sant'Elpidio, come a Fermo e a Monte Urano, dove il Centro di cultura islamica conta altre sedi, si possono annoverare innumerevoli e felici collaborazioni con le amministrazioni e con molte altre realtà associative, nel reciproco riconoscimento e rispetto. L'apertura della nuova sede consentirà di avere spazi rinnovati e più accoglienti e di confermare un punto di incontro, per i cittadini, i giovani e i residenti di fede musulmana, aperto a tutte le realtà del territorio».

APPROFONDIMENTI IL CASO Porto Sant'Elpidio, una moschea nella zona della Poste. I residenti: «Rivedete quel progetto»

I controlli

Il presidente parla di «un rafforzamento dell'ordine pubblico grazie alla collaborazione da sempre manifestata con la comunità locale e le forze dell'ordine». Nessun problema per traffico e affluenza, dunque, «non solo per gli esigui numeri, ma anche perché la maggior parte degli iscritti risiede nelle vicinanze. La presenza di luoghi di aggregazione, di confronto e di cultura crea sempre un miglioramento delle condizioni di vita e una riqualificazione del tessuto sociale e cittadino. Per questo motivo, il Centro di cultura islamica del Piceno, sulla scorta delle esperienze maturate anche a Porto Sant'Elpidio, intende sfatare tutte le illazioni e menzogne e rassicurare la cittadinanza», invitando tutti coloro che ne avranno desiderio a contattare l'associazione.