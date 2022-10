PORTO SANT’ELPIDIO - Una tappa obbligata a Porto Sant’Elpidio è la pizzeria Walter, da 40 anni la pizza. Se non si passa in quel locale all’angolo in piazza Garibaldi non si può dire di essere stati a Porto Sant’Elpidio. La coppia inossidabile formata da Walter e Gabriella Catalini, moglie e marito, domenica pomeriggio festeggiano i loro primi quarant’anni, anni d’amore e di fedeltà assoluta anche nel lavoro, una vita insieme. I coniugi ieri pomeriggio in sala giunta sono stati premiati dalla amministrazione, che ha conferito loro una targa, un riconoscimento per l’attività, un negozio che è un nome e una garanzia.

Ad entrare nel locale c’è da perdersi per il viavai continuo di persone, di vassoi che vanno e che vengono alla velocità della luce, di odori e sapori che fanno girare la testa. «Gli ultimi anni non sono stati facili per nessuno – dice il sindaco Nazareno Franchellucci –: anche per questo la pizzeria Walter bisogna raccontarla e premiarla, perché è il simbolo di un successo dovuto al grande impegno, al lavoro, alla capacità».

«Walter c'è sempre stato»

L’assessore Patrizia Canzonetta dice che Walter c’è sempre stato, anche quando c’erano i lavori di riqualificazione e i cantieri in centro che certo non agevolavano il commercio. «Ero ragazzina e mangiavo la pizza di Walter - ricorda –: la prima pizzeria di Porto Sant’Elpidio. Oggi ce ne sono tante e tutte buone ma questa è un’icona». Si sfornano 700 pizze al giorno da Walter, che tiene a precisare come sia la moglie l’anima del commercio. «Abbiamo aperto nell’82 – spiega – prima per fare la pizza bastava un po’ di farina e una cipolla, adesso usiamo tre tipi di farine, tutte marchigiane. Quello che mi dà tanta soddisfazione è che vengono da noi tanti papà con i loro bambini e moltissimi sono gli stessi che venivano da piccoli con i loro nonni. A mia moglie devo tutto, il 70% del lavoro lo fa lei, controlla e rimanda indietro se non è convinta».

Consegnavano pizze agli chalet all'alba

Moglie e marito ricordano i primi tempi, quando si alzavano all’alba per consegnare le pizzette agli chalet tutte le mattine, adesso è tutto diverso. C’è anche una dei tre figli a portare avanti l’attività, con i genitori. Anche se non si trovano facilmente giovani che vogliono lavorare la domenica. Questa domenica però è sacrosanta, l’appuntamento in piazza Garibaldi alle 17 è un atto dovuto. Pizza gratis da Walter e musica curata da Dj Frans. La fila arriverà fino a Civitanova. Una bella soddisfazione per questa coppia che aveva cominciato a lavorare nel settore delle calzature e che dimostra come dai grandi sacrifici arrivino le grandi soddisfazioni.