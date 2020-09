Neopatentato danneggia un'auto e se ne va. Coetanei chiamano i carabinieri: trovato

PORTO SANT’ELPIDIO - Neopatentato a bordo di una Lancia Ypsilon danneggia una Mini Cooper S parcheggiata a bordo strada nel fare la curva dietro alla piazzetta di via Battisti. È successo di notte intorno alle tre e mezza. Hanno assistito alla scena una trentina di ragazzi, alcuni hanno telefonato al Corriere Adriatico per segnalare l’accaduto e si dicono indignati. In sostanza è successo che il giovane al volante della Lancia, non ancora ventenne e residente a Porto Sant’Elpidio, dopo aver impattato contro l’autovettura in sosta, anziché fermarsi se n’è andato. Alcuni coetanei che erano lì al momento dei fatti hanno preso la targa della macchina in fuga e hanno telefonato ai carabinieri



Con l’arrivo dei militari dell’Arma, poco dopo, è stato rintracciato anche il giovane che aveva provocato l’incidente ed è tornato pure lui sul luogo dell’accaduto. La storia ha un lieto fine, nel senso che si è conclusa con la compilazione del modulo per la constatazione amichevole. Non tutti l’hanno presa bene però perché dicono che non è stata fatta la prova del palloncino. Test col quale si trovano a fare i conti tanti ragazzi nelle notti della movida. C’è chi si ritrova con una multa salatissima e dieci punti in meno dalla patente magari senza essere davvero ubriachi. L’invito dei ragazzi che denunciano l’accaduto al Corriere Adriatico è rivolto alle forze dell’ordine, si chiede di applicare sempre lo stesso giusto rigore della legge senza distinzioni di sorta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA