Trova il finestrino spaccato Sparita la borsetta nascosta sotto il sedile dell'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Un colpo al finestrino che va in frantumi, poi la portiera aperta per entrare in auto e frugare nell’abitacolo, infine la borsa trafugata. Furto in pieno giorno, ieri intorno alle 13 sul lungomare Trieste, all’altezza della Pineta. Derubata una donna, che si era fermata con il marito per una passeggiata, ma rientrando, dopo circa mezz’ora, ha trovato il vetro posteriore a pezzi e l’auto aperta. All’interno, nascosta sotto il sedile, la signora aveva lasciato una borsa, del valore di circa 200 euro, contenente il portafogli ed effetti personali. All’interno non c’erano soldi, ma documenti, carte e bancomat. Era aperto anche il cruscotto, sul lato passeggero, segno che il ladro, prima di andarsene, ha perlustrato tutta la vettura in cerca di soldi o oggetti di valore. La derubata, poco dopo, ha denunciato l’episodio ai carabinieri.