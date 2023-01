PORTO SANT’ELPIDIO - Rotatoria a Fonte di Mare, via Martiri delle Foibe, ampliamento della sede della municipale in piazza della Repubblica, Cittadella del Sole, marciapiedi, asfalti e campo di basket. Tante sono le cose in cantiere entro la fine del mandato. Il sindaco Nazareno Franchellucci spulcia il Piano triennale dei Lavori pubblici per 42 milioni da spendere tra il 2023 e il 2025. Sono 16,3 milioni per l’anno in corso, 14,7 milioni per il prossimo e 11 milioni per il terzo anno.

Tra gli interventi previsti ci sono tante altre cose: l’adeguamento sismico della sede comunale, l’efficientamento energetico della scuola elementare Pennesi di via Fontanella, nuovi collettori fognari da realizzare in compartecipazione con Tennacola, scogliere, asilo di via Milano da demolire e ricostruire, miglioramenti e adeguamenti sismici all’ex pronto soccorso di via Elpidiense, alle scuole: Rodari di via Pesaro, Pennesi di via Fontanella, De Amicis di via Marche e Villa Baruchello. Ci sono i pannelli fotovoltaici da mettere sul tetto del Comune, i lavori per dare una sistemata al campo da baseball di via Caserta, il collettore delle acque bianche in via Canada e in viale Europa.



L’impegno



Una bella mole di lavoro che Franchellucci analizza così: «La proposta del Piano triennale delle opere pubbliche, approvata qualche giorno fa e che farà parte del prossimo bilancio, è legata ad alcuni pilastri: la continuazione del progetto di riqualificazione complessiva con altri 100mila euro da affidare per gli asfalti. Ci siamo spesi, e l’abbiamo inserito nel piano triennale, l’intervento per la rotatoria sperimentale a Fonte di Mare, assolutamente importante per migliorare la viabilità. E con l’ok, che ci auguriamo arrivi presto, del nulla osta delle Ferrovie, intendiamo procedere con la riqualificazione del primo piano per l’ampliamento della sede della municipale. Un altro progetto sul quale stiamo ragionando ormai da diversi mesi, insieme ai medici di medicina generale, riguarda il secondo piano della Cittadella del Sole».Tutti interventi che si aspettavano da tempo, come in via Martiri delle Foibe, che verrà a costare più del previsto. «L’incremento degli importi per la strada di via Martiri è dovuto al fatto di non aver potuto eseguire i lavori nel 2017 - spiega il sindaco - con l’aumento dei prezzi oggi ci costa di più realizzare la strada ma abbiamo tutta l’intenzione di mettere, quanto meno, la prima pietra o l’appalto entro fine mandato».



La lista



Per quanto riguarda le opere pubbliche «tra le varie che stanno per partire - aggiunge - ci sono i marciapiedi nelle vie Pergolesi, Abruzzi, Mameli, Pesaro, Curtatone, Piemonte e Firenze. I lavori partiranno lunedì da via Pergolesi». Altro intervento che è stato affidato poco prima della fine dell’anno e che partirà nei prossimi giorni «e a cui tengo moltissimo - sottolinea - è il campetto di basket davanti al Pepe Nero, tra via Faleria e via Curtatone». A fare la lista della spesa del 2023 sono: 150mila euro per gli uffici della municipale, 900mila er l’adeguamento sismico, 130mila per l’efficientamento energetico, 300mila per i collettori fognari, 230mila per i loculi cimiteriali. Per le scogliere 11 milioni, per l’asilo di via Milano 1,3 milioni, per gli asfalti 100mila euro, per l’ex pronto soccorso 350mila, per la rotatoria 100mila, per la Cittadella 800mila euro e per via Martiri delle Foibe 480mila.