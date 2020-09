Perseguitava la sua ex, ragazzo picchiato fuori da un locale

PORTO SANT'ELPIDIO - Ragazzo aggredito nella notte a Porto Sant’Elpidio, stalkerizzava la ex e a quanto pare non gliel’hanno perdonata, vandalismi e danni alle auto in sosta si sono registrati sempre a Porto Sant’Elpidio mentre i controlli massimizzati a Lido Tre Archi hanno prodotto segnalazioni, denunce e sequestri di droga. Un pregiudicato è stato sorpreso in giro con un coltello e lo stupefacente e un ragazzino ricercato da luglio per un’occupazione abusiva è stato identificato. È stata una notte impegnativa per tutti quella appena passata nelle due località costiere confinanti.

Le sirene dei soccorsi hanno rimbombato alle due di notte in via Venezia a Porto Sant’Elpidio, quando si è trattato di soccorrere un trentenne italiano che è stato trasportato all’ospedale di Fermo dalla Croce Verde in codice giallo, colore che indica una criticità media. Il giovane dice di avere subito un’aggressione fuori da un locale. A ricostruire la storia è chi era dentro il locale: titolare e clienti. Al momento dei fatti c’erano una cinquantina di persone, anche due bambini.



C’era anche la ex ragazza del giovane che dice di essere stato aggredito, i due non erano arrivati insieme. Chi racconta l’accaduto dice che lui sembrava ubriaco e importunava la donna in continuazione, offendendola con parole volgari e pesanti e finendo per infastidire tutti, compresi i bambini che si erano messi a piangere. Il titolare del locale ha invitato l’uomo ad andarsene, senza successo, così si è alzato un cliente e l’ha trascinato fuori. All’esterno non si sa cosa sia accaduto, se tutto è finito lì o se i due hanno cominciato a suonarsele. In via Conti a Porto Sant’Elpidio i residenti segnalano atti vandalici alle auto in sosta con vetri rotti, fiancate rigate e tentati furti. I controlli della polizia ieri erano a Lido Tre Archi e ci sono state una segnalazione e due denunce. Con la squadra volante c’erano la scientifica, il reparto prevenzione crimine di Pescara e l’unità cinofila della finanza. Sono state fermate auto in transito, controllati locali e auto in sosta.

Segnalato alla prefettura un tossicodipendente sorpreso con due grammi di marijuana, che è stata sequestrata. Denunciato un ragazzino egiziano che risulta risiedere nell’entroterra fermano ma era in giro a Tre Archi dove, a luglio, aveva occupato un appartamento insieme a un’altra persona. Uno dei locali poi fatti chiudere dal sindaco. Il ragazzino era riuscito a farla franca fino a ieri, quando è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per quell’occupazione. Anche un pregiudicato dell’Est Europa residente a Fermo è stato denunciato. Girava per Lido Tre Archi con un coltello a serramanico di 13 cm e una dose di droga, il cappuccio della felpa gli copriva il volto e davanti alle divise ha tentato la fuga. Quando è stato acciuffato ha rifiutato di fornire le generalità ed è stato accompagnato in questura, dove sono emersi i precedenti per reati contro il patrimonio.

