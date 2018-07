Perdita di metano in un condominio, residenti in strada per paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Paura in via Annibal Caro in un condominio per una perdita di metano. Si era rotto il tubo di via XXIMaggio che serve appunto l'edificio di via Annibal Caro. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Fermo ma i residenti erano già riusciti a intercettare la perdita. Sul posto anche la pattuglia di polizia municipale e subito dopo la ditta che ha riparato il guasto. Solo tanta paura dunque. Nessun ferito e non è stato necessario evacuare l'edificio anche se all'arrivo dei pompieri i condomini erano scesi in strada per timore che potesse accadere qualcosa.