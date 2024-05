Porto Sant'Elpidio, paura e coltelli in piazza: tre feriti. Grave un giovanissimo trasportato a Torrette in eliambulanza

PORTO SANT'ELPIDIO - Paura questa notte poco dopo le 4.15 in piazza Garibaldi per una violenta lite fra giovani nordafricani terminata con un bilancio di 4 feriti, di cui uno gravissimo. I giovani si sono presi a coltellate. Fermato anche uno dei protagonisti dell'episodio, le indagini sono in corso da parte della polizia.

L'intervento sul posto

Sul posto 4 ambulanze 2 automediche arrivate da Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare e Civitanova, più le Volanti della Questura. Il più grave è stato trasportato prima all'ospedale di Civitanova e poi a Torrette. Un altro è stato ferito al petto e alla schiena, e anche lui portato a Civitanova, il terzo al Murri di Fermo. Ferite molto lievi, infine, per il quarto. La rissa è iniziata nei pressi di un locale che si affaccia sulla piazza, il ferito grave è stato trovato in una pozza di sangue accanto ai parcheggi di piazza Garibaldi. Si indaga nel mondo dello spaccio.

+++ SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO +++