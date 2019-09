Un passante salva la pineta: incendio spento sul nascere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORT SANT'ELPIDIO - La pineta in fiamme, pericolo scongiurato dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Fermo che non mettono neanche l’intervento in registro, tanto il problema è rientrato in fretta. Fortuna è stata però che venerdì alle 23.45 un residente si trovasse a passare nella zona e così è scattato subito l’allarme e l’intervento immediato dei pompieri ha scongiurato il peggio.Anche perché il rogo non era dalla parte della strada ed era difficile accorgersi delle fiamme, forse appiccate per dolo o forse per distrazione. Forse si era trattato solo di qualche senza tetto che aveva deciso di passare lì la notte.