E' partito il Daspo urbano: cacciate le prime lucciole

PORTO SANT’ELPIDIO - La città ha imparato subito ad applicare il Daspo urbano per contrastare la prostituzione e diverse sex worker sarebbero state allontanate con questo sistema. Il sindaco ne parla a pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento nel Comune rivierasco. Nazareno Franchellucci ha fatto della lotta alla prostituzione su strada il suo cavallo di battaglia da sempre, L’obiettivo è riportare il decoro nella località rivierasca a vocazione turistica, che si sviluppa sulla statale e per questo motivo è attraente per le lucciole e per i loro clienti. Dopo il passaggio in consiglio si è cominciato ad applicare il provvedimento incluso nel decreto sicurezza e indirizzato a persone che “reiteratamente pongono in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione degli spazi”. In parole povere riguarda persone sgradite alla collettività: ubriachi e mendicanti molesti, spacciatori, prostitute. Queste ultime sono sgradite perché hanno segnato e caratterizzato, in passato, un territorio che a diventare la strada del sesso proprio non ci teneva.