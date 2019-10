Overdose fatale: trovato morto in casa con la cocaina a fianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Trovato morto in casa, per probabile overdose da cocaina. La polvere bianca era apparecchiata sul tavolo quando sono arrivati i soccorsi. L'uomo aveva 59 anni, è morto nella notte tra domenica e lunedì. Indagano i carabinieri.I soccorsi arrivati intorno all'una hanno trovato l'uomo a terra, privo di sensi. La polvere bianca ha ucciso a Porto Sant’Elpidio, sono stati i familiari a dare l'allarme, segnalando alla centrale operativa 118 di Ascoli, ma il tempestivo intervento di auto-medica e ambulanza non è servito a niente. Per il 59enne non c’era niente da fare.