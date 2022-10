Scontro tra due auto a Porto Sant'Elpidio, in ospedale entrambi i conducenti

PORTO SANT'ELPIDIO - Scontro frontale in via tra una Lancia Y e una Opel in via Milano oggi alle 14. Entrambe le auto sono state irrecuperabilmente danneggiate nella parte anteriore, trasportate all'ospedale le due persone a bordo, sono state necessarie due ambulanze della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio per stabilizzare e medicare sul posto prima del ricovero al pronto soccorso. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Nell'impatto la Lancia Y, che viaggiava in via Milano diretta da nord verso sud, è stata scaraventata a bordo strada finendo sul prato verde. Per miracolo non passava nessuno da quelle parti al momento dell'impatto, altrimenti l'incidente avrebbe avuto ben più gravi conseguenze. Secondo i rilievi nell'immediato l'incidente si sarebbe verificato nel momento in cui la Opel bianca, procedendo da sud verso nord per via Milano, avrebbe svoltato probabilmente per indirizzarsi in via Firenze, aldilà del sottopasso.