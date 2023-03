PORTO SANT’ELPIDIO - Un centinaio di firme raccolte da Legambiente per potenziare l’area verde all’Orfeo Serafini. In tre ore ieri mattina, tra le 10 e le 13, gli ambientalisti hanno mostrato alle persone che si sono mostrate interessate il loro progetto dell’area sul lungomare centro, ponendo una domanda: volete più o meno prato?



Le risposte



Ebbene, a questa domanda hanno risposto “più prato” 91 persone, si sono mostrati critici in 4. Questo il bilancio della tre ore domenicale passata a spiegare il progetto di Legambiente, quello del Comune e a trovare le differenze per migliorare. Si è palesato che tante persone non erano nemmeno a conoscenza del fatto che a breve partiranno i lavori di riqualificazione e se il pubblico a passeggio fosse stato più informato addirittura si potevano ipotizzare più risposte, più idee a confronto: ma già questo primo risultato è più che soddisfacente.



L’impegno



«Le persone hanno votato per lasciare il prato verde – dice la battagliera presidente del Circolo Legambiente Katia Fabiani –: solo 4 persone non sono sembrate convinte della nostra proposta, erano critiche, ma non hanno votato per avere meno prato. Nessuno vuole meno verde. Abbiamo potuto verificare che se le persone vengono coinvolte nel dibattito emerge il senso civico. L’esperienza è stata un successo, in tanti si sono fermati, c’erano tanti curiosi e il risultato del sondaggio avvalora la nostra tesi». Fabiani e gli altri che erano con lei sul banchetto allestito nell’area di riferimento sono stati impegnati a dialogare, spiegare, mostrare progetti. C’erano Adriano Santato, Germana D’Abramo, Edi Marcucci e nuovi soci. Un bel gruppetto di persone alle quali si aggiungevano a mano a mano ragazzi e ragazze, genitori a spasso con i bambini, anziani. Ma cosa vuole Legambiente per l’Orfeo? «Innanzitutto più prato nella parte al di fuori del parcheggio piastrellato, con una piazza verde a mare che sarebbe la soluzione migliore per tutta la zona». Il circolo ha già presentato le proprie richieste al Comune, sotto forma di “osservazioni” già diversi mesi fa. «Ora abbiamo voluto capire se questo nostro sentire era anche il sentire comune delle persone e ci siamo resi conto che tutti la pensano come noi, vogliono insomma una piazza verde a mare. In quanto al progetto del Comune non capiamo il senso dei camminamenti circolari, quando mai la gente cammina su e giù in 50 metri quadrati?».



I riferimenti



«Pensiamo a Pisa, al grande prato di fianco alla torre, ai ragazzi che in alcuni tratti possono sedersi, rilassarsi, guardiamo cosa è stato fatto vicino a noi. Cerchiamo di imparare dagli esempi migliori». Il progetto del Comune finanziato con i fondi del Pnrr per 3,5 milioni prevede la sistemazione dell’area con percorsi pedonali e ciclabili, zona parcheggio, spazi attrezzati per la sosta, zone d’ombra e aree gioco per bambini più uno spazio per lo sport, i concerti. La parte pavimentata a nord riqualificata, come l’illuminazione pubblica.