PORTO SANT’ELPIDIO Era stato preannunciato nei giorni scorsi all’incontro con i residenti alla Corva e ora è ufficiale: firmato in Prefettura il protocollo di intesa tra il prefetto Edoardo D’Alascio e i rappresentanti del Comune di Porto Sant’Elpidio guidati dal sindaco Massimiliano Ciarpella. L’intesa dopo i furti delle settimane scorsi fra Cretarola e Fonte Serpe e l’allerta per le ronde istituite dai cittadini. In pratica è stato accelerato un iter già in corso che, a distanza di due mesi dall’arrivo del prefetto in provincia, si voleva concludere.

Il primo cittadino

«Un documento - commenta Ciarpella - che va a sancire e suggellare la forma di sinergia e collaborazione tra enti inserendo un rapporto virtuoso tra i cittadini». In sostanza, con il patto sul controllo di vicinato, le persone vengono responsabilizzate e diventano un supporto di segnalazione e osservazione al servizio delle forze dell’ordine, evitando nello stesso tempo le possibili degenerazioni legate alle ronde senza controlli. I cittadini saranno le sentinelle delle forze di polizia per tenere i quartieri sotto osservazione. Alla firma anche i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Nel protocollo viene definito lo strumento del controllo di vicinato, i suoi obiettivi e le varie attività che il gruppo può svolgere, come prestare attenzione a ciò che accade nel proprio quartiere, collaborare con le forze dell'ordine segnalando comportamenti o movimenti sospetti e la collaborazione tra vicini per una reciproca assistenza. Ma è importante anche cosa non può fare: non può intervenire attivamente in caso di reato, non può fare indagini sugli individui e non può schedarli, oltre a non poter interferire nella sfera privata altrui. I vari gruppi dovranno comunicare attraverso il rispettivo referente, che verrà individuato dal Comune. La volontà di istituire il controllo del vicinato, come ricordato dal sindaco, era emersa già a novembre in centro. Ma con il passare delle settimane si è estesa ad altre zone della città. Ora saranno individuati i referenti dei vari quartieri.

Le prospettive

Un altro tavolo è aperto in Prefettura con le associazioni di categoria e gli enti locali. «In vista della stagione estiva tracciamo un modello, simile al controllo del vicinato, che riguarderà la parte produttiva: un protocollo sulla malamovida è il prossimo step», si rimarca in Prefettura. Il cittadino diventa responsabile delle azioni che svolge se aderisce al controllo del vicinato. «Informa, non interviene mai direttamente”, chiosa il prefetto.