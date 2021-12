Via libera alla nuova scuola Collodi, ecco come sarà il complesso ipertecnologico. Ora manca solo il bando per la ditta

PORTO SANT’ELPIDIO - Possono partire i lavori alla scuola Collodi. Il Comune spende 35mila euro da consegnare alla parrocchia per ottenere il terreno necessario a costruire la scuola elementare al quartiere Corva. Arrivata, come ci si aspettava entro l’anno, l’ordinanza del commissario alla ricostruzione, si procede. Il 26 novembre erano partiti gli scavi per le necessarie indagini archeologiche ed ora si procede con l’acquisto dell’area necessaria ad edificare il nuovo plesso accanto al vecchio.

La determina dei Lavori pubblici, che sono in capo al sindaco Nazareno Franchellucci, è stata pubblicata ieri. A questo punto non resta che la gara per appaltare i lavori.



I danni del terremoto

Il Comune aveva ottenuto il finanziamento per i danni del terremoto 2016 il 10 maggio 2018. Con queste risorse statali si sono potuti programmare tre interventi, fra cui la scuola alla Corva. Ottenuto il lasciapassare dell’Ufficio regionale per la ricostruzione 3 anni fa ora c’è la convalida dell’importo: 1.312.688 euro. Si può cominciare a costruire sul terreno che apparteneva alla parrocchia di Santa Maria Addolorata.

Nel marzo 2019 si erano avviate le procedure per l’acquisizione bonaria, le parti si erano messe d’accordo sulla cessione di 1.570 mq. Servono, però, 412.000 euro più del previsto. Complessivamente i costi per la nuova scuola ammontano a 1.725.000 euro, non più a 1.312.688 come si prospettava nel primo progetto.

Il progetto definitivo indica alla voce costi: 1.429.000 euro al netto dei lavori, dunque 1.450.000 euro cifra lorda, cui si aggiungono 275.000 euro di spese per rilievi, accertamenti, indagini e collaudo. Il tutto per un istituto moderno, ipertecnologico di 900 mq di superficie con cinque aule da 25 bambini ciascuna. Parcheggi e viabilità sono su due livelli perché il terreno è in discesa, ci sono due ingressi separati, uno per gli alunni e l’altro il personale di servizio. Il seminterrato ospita refettorio e palestra.

Tutto è in cemento armato, con il più alto livello di sicurezza ammesso dalla normativa. Sulla vecchia Collodi l’obiettivo dell’amministrazione è realizzare una scuola d’infanzia per la fascia d’età 0-6 anni, così da dedicare interamente alle elementari la Pennesi di via Fontanella in centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA