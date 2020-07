Non bastano neanche catene e lucchetti: torna l'allarme per i furti di biciclette

PORTO SANT'ELPIDIO – Stanno tornando a verificarsi con una certa frequenza i furti di biciclette, in particolare nei pressi del litorale. Diversi gli episodi capitati nell’arco di questa settimana, che fanno crescere la preoccupazione tra i tanti che utilizzano regolarmente le due ruote per spostarsi o recarsi al mare.

Una bici di buon valore è stata trafugata venerdì mattina nei pressi della pineta, malgrado fosse stata legata con un lucchetto ed una catena d’acciaio. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione. Un’altra bici è sparita nel primo pomeriggio nei pressi dell’area ex Orfeo Serafini, dove la proprietaria l’aveva lasciata per recarsi in spiaggia. Una bici è stata invece trovata nei pressi del Lidl, nella zona nord della città, gettata sopra un cespuglio.

