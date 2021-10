Da Neri Marcorè alla fiera in centro: stavolta è festa per San Crispino. Ecco il programma

PORTO SANT’ELPIDIO - Si definisce il programma per San Crispino con lo spettacolo di Neri Marcorè in programma sabto 23. L’attore originario di Porto Sant’Elpidio ha scalzato Anna Tatangelo e Orietta Berti. Questi due erano i nomi che circolavano un mese fa e sembrava quasi fatta per la cantante, ex di Gigi D’Alessio, finché il sindaco Nazareno Franchellucci ha tirato fuori il jolly in una riunione e Marcorè ha detto sì. Grande spettacolo in piazza Garibaldi sabato sera, ma non sarà quello che anticipa la domenica della fiera in centro città.



Cambia la logistica e la tradizionale fiera si svolgerà domenica 31 mentre lo spettacolo, appunto, una settimana prima. Per le date del 29 e del 30 gli organizzatori della dieci giorni di eventi dedicati al patrono dei calzolai sono ancora al lavoro. Tempo ancora ce n’è. Di sicuro qualcosa si farà. Collaborano per l’occasione i commercianti e i ristoratori. Ognuno con una sua idea, un progetto da mettere a fuoco. Non mancherà l’irrinunciabile show cooking con conseguente sagra dello stoccafisso, due eventi in tandem che si svolgeranno nei ristoranti aderenti l’iniziativa, non in piazza come era stato quando non c’era il Covid. Il sindaco rimarca l’asso nella manica: «Marcorè sarà accompagnato dalla sua band per il concerto “Le mie canzoni altrui” - dice -: un artista di caratura internazionale, insignito del titolo di Ufficiale di merito della Repubblica, orgoglio della nostra città».

L’evento cade in un anno di ripartenza e ripresa dopo la pandemia e il fatto che Marcorè sia sul palco per la festa fa dire a Franchellucci che «sarà testimonial di questo momento di rinascita con la fine, speriamo, dell’emergenza». Il concerto previsto in piazza Garibaldi, in caso di pioggia si sposterà al Teatro delle Api. Mirco Catini, presidente dell’associazione San Crispino Eventi, sottolinea che il pezzo da novanta «è un grandissimo colpo messo a segno dal sindaco che ha creato le condizioni per portare Neri a Porto Sant’Elpidio».

Fervono i preparativi per la dieci giorni, collaborano associazioni categoria come Vivi il Centro. Il mese si chiuderà con dibattiti a tema, incontri, presentazioni di libri, iniziative ludiche oltre che culturali e con gli immancabili appuntamenti: con lo stoccafisso, il concerto, la fiera domenicale. La 32ma edizione spiega le vele, tra folklore, fede e divertimento. Con due chiavi di lettura che, da sempre, sono il timbro dell’evento tra sacro e profano.

