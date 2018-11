Negozio nel mirino dei ladri: quattro assalti in sole due settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT’ELPIDIO - Furto di profumi al negozio di prodotti di bellezza e cura della persona e igiene per la casa. Il raid nella notte in via Firenze. Rubati pochi spiccioli e prodotti per la cura del corpo. Bottino ancora da quantificare, ma il colpo sarebbe potuto essere un colpaccio, di più grandi dimensioni, se non ci fosse stato un sistema d’allarme innovativo e il pronto intervento della vigilanza privata che è intervenuta dopo cinque minuti dall’effrazione. In breve sono arrivate due pattuglie della security, la Vigile Picena, appena scattato l’allarme. Dei ladri, purtroppo, nessuna traccia. Come hanno sentito la sirena si sono dileguati. D’altronde in due minuti il bottino alla profumeria è comunque ricco. Il titolare del negozio ha paura a parlare, teme che il bis. Dice: «sono venuti quattro volte in quindici giorni e non vogliamo attirare altra gente».