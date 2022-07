PORTO SANT’ELPIDIO - Sparisce la piccola fontana in via Cesare Battisti, «allarghiamo, occorre più spazio», ammette il sindaco Nazareno Franchellucci. L’obiettivo, a quanto pare, è dare tutto lo sfogo possibile agli habitué del corso centrale che, da quand’è isola pedonale, si è arricchito di ristoranti ed è diventato un’attrattiva soprattutto per giovani che apprezzano i locali che fanno musica e intrattenimento tra cena e dopocena. Ormai via Battisti è lanciatissima e d’estate è il centro della movida tra pub, localini particolari, innovativi o tradizionali, pizzerie e gelaterie.

Impennata di dehors

Non è ancora al completo per la verità ma la piazzetta è sempre molto frequentata a causa dei locali che vi si affacciano direttamente. C’è stata l’impennata dei dehors negli ultimi tre anni, prima lo spazio era necessario per il distanziamento in pandemia, poi s’è capito che più largo è meglio e, potendo utilizzare il suolo pubblico, aumentano i clienti e si creano punti d’interesse. E così sparisce la fontana che si trovava al centro della piccola piazzetta creata con la chiusura di via Battisti verso il lato della stazione. Ieri le ruspe all’opera per la rimozione.

