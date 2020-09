Vandali scatenati si accaniscono contro le auto in sosta

PORTO SANT’ELPIDIO - Vandali scatenati se la prendono con le auto in sosta nel fine settimana, si lamentano i residenti del lungomare Trieste a Porto Sant’Elpidio e i residenti del lungomare Gramsci a Porto San Giorgio per situazioni che si ripetono uguali da costa a costa: fiancate delle auto sfregiate, cofani scarabocchiati con lo spray, specchietti rotti, serrature forzate, ammaccature sulle carrozzerie. Pare che adesso si cammina perfino sopra le auto, capita nelle notti della movida.

I residenti sono sempre più insofferenti per questi comportamenti incivili, la maleducazione che rischia di diventare insostenibile e si fa sentire il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Balestrieri: «La soglia del vandalismo, anche con i controlli accentuati delle forze di polizia e il controllo di vicinato, sembra non diminuire. Appare chiaro che occorre più collaborazione tra cittadini e istituzioni - afferma - occorre denunciare quando si assiste a questi episodi per scoraggiare vandalismi e microcriminalità. Sono atteggiamenti da condannare sempre e comunque questi, anche quando si riducono a un nulla di fatto. Non si può dire che va rafforzato il controllo sul territorio perché le forze dell’ordine già ci sono. Serve, invece, una maggiore collaborazione tra cittadini e istituzioni e fondamentale è denunciare sempre».

