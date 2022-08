Nascosti nel vano motore dell'auto attrezzi per rubare auto. Denunciati tre rom dai carabinieri

PORTO SANT'ELPIDIO - I carabinieri hanno denunciato tre rom, provenienti dal nord italia, per possesso di chiavi alterate e grimaldelli, in concorso. Per uno di loro è scattata anche la denuncia per guida senza patente, prevista per un soggetto già sottoposto a misura di prevenzione.

Nella mattinata di ieri i carabinieri di Fermo, supportati dai colleghi di Porto Sant’elpidio hanno fermato una Mercedes con a bordo tre persone. Erano rom provenienti dalla provincia di Pavia, gravati da numerosi precedenti penali contro il patrimonio, in particolare furti. In auto è stato scoperto un vero e proprio “corredo del piccolo ladro”. dal veicolo, infatti, in parte occultati anche nel vano motore, spuntavano diversi attrezzi e chiavi normalmente utilizzate per lo smontaggio di parti meccaniche e di carrozzeria di veicoli, come un sollevatore idraulico per auto privo di marca e contrassegni distintivi, compreso di accessori e leve per il funzionamento e sollevamento; una smerigliatrice angolare con relativa batteria; uno smonta gomme con relativa batteria; un caricatore per batterie; quattro dischi diamantati di varie misure; diverse paia di guanti da lavoro; quattro chiavi a bussola di diverse misure e sei accessori per svitabulloni di varie misure.