Lo vedono passeggiare vicino ai binari: giovane muore schiacciato dal treno. Traffico fermo: i convogli coinvolti

PORTO SANT'ELPIDIO - L'hanno visto passeggiare sui binari, in attesa del treno e poi, repentinamente, finire sulle rotaie. E' morto il giovane che oggi pomeriggio si trovava nei pressi della stazione di Porto San'Elpidio mentre stava aspettando il treno regionale. Non è chiara la dinamica dell'incidente - i rilievi sono stati effettuati sia dai carabinieri sia dalla polizia interventi sul posto - né tantomeno i motivi che possono aver causato il tragico evento. La linea ferroviaria però è rimasta interrotta per alcune ore creando disagi ai viaggiatori.

I treni coinvolti

Il traffico sulla tratta è stato sospeso, attivo il servizio sostitutivo con bus tra Civitanova e Porto San Giorgio per i collegamenti Regionali.

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50)

• FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50)

• FR 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50)

• FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:56)

• FB 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08)

• IC 612 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:40)

• IC 614 Lecce (11:54) - Bologna Centrale (21:00)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49)

• RV 2494 Pescara (15:57) - Milano Centrale (23:30)

• R 4216 Pescara (14:17) - Ancona (16:15)

• R 23707 Ancona (15:45) - Ascoli Piceno (17:45)

• R 19700 San Benedetto del Tronto (15:55) - Ancona (17:05)

• R 4220 Pescara (16:02) - Ancona (18:09)

• R 4223 Ancona (16:45) - Pescara (18:56)

