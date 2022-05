Giovane di 30 anni ritrovato morto in casa per un malore, i carabinieri non escludono l'ipotesi dell'overdose

PORTO SANT'ELPIDIO - Un giovane di 30 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione questa mattina a Porto Sant'Elpidio. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori oramai non c'era più nulla da fare , nè c'è stato bisogno di alcuna pratica rianimatoria. Sul posto anche i carabinieri per cercare di ricostruire le ultime ore del giovane. A stroncare il trentenne di Porto Sant'Elpidio potrebbe essere stato uin malore fulminante ma i carabinieri non escludono nemmeno l'ipotesi dell'overdose ma saranno eventualmente gli esami dell'autopsia a chiarire le cause del decesso.

