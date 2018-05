La morte di Mithun Rossetti Il giudice decide sulla richiesta di archiviazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Sono arrivate al bivio le indagini per la morte di Mithun Rossetti, lo studente di 26 anni di Treia trovato impiccato in una villa a Porto Sant’Elpidio. Il gip deciderà nelle prossime ore se accogliere o meno la richiesta di archiviazione, la seconda, presentata della Procura o accogliere invece quella dei legali della famiglia, gli avvocati Federico Valori e Rossano Romagnoli. Per la procura si sarebbe trattato di un caso di suicidio, mentre la famiglia del giovane universitario ritiene invece che il ragazzo sia stato ucciso.